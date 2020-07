Campobello, premiati i vincitori del “Premio di Poesia Tre Fontane e Cave di Cusa”

La giovane campobellese Anna Stallone ha vinto la sezione “lingua italiana”, mentre il mazarese Vito Mezzapelle si è classificato 1° in quella “dialetto”. Il concorso è stato promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione

Con la cerimonia di premiazione, che si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice del Baglio Florio, si è conclusa la 14ᵃ edizione del “Premio di Poesia Tre Fontane e Cave di Cusa” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione con l’obiettivo di rivitalizzare la cultura della scrittura e della composizione poetica.

Ad aggiudicarsi il primo premio per la sezione “Lingua Italiana” è stata la giovane campobellese Anna Stallone con la poesia “Mandorlo in fiore”. Il secondo posto è andato invece al mazarese Giuseppe Folisi, autore della composizione “Poi ti racconterò”, mentre al terzo si è classificato Vito …









