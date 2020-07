Ancora fiamme in provincia di Trapani, dopo la devastazione di Monte Cofano.

Un vasto incendio si è sviluppato in queste ore nelle campagne di Fulgatore, frazione di Trapani. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. L’incendio sta tenendo impegnati i vigili del fuoco ed è anche intervenuto un mezzo aereo. Le fiamme si sono sviluppate in una zona lontana dalle abitazioni.









