Anche a Castelvetrano le istanze per il bonus figlio. Ecco come presentare la domanda

L’amministrazione comunale di Castelvetrano Rende noto che, anche per l’ anno 2020, è prevista l’ Erogazione del ” Bonus Figlio “, ex art. 6, comma 5 della L.R. 10/2003 per i cittadini che ne hanno i requisiti. Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato Regionale e la stessa dovrà essere presentata presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di residenza, entro le sotto indicate date di scadenza:

Nati nel primo semestre 01/01/2020 – 30/06/2020: entro il 28/08/2020

Nati nel secondo semestre: nati dal 01/07/2020 al 30/09/2020 entro il 30/10/2020

nati dal 01/10/2020 al 31/12/2020 entro il 29/01/2021

Si prega di prendere visione completa dell’avviso e dei relativi allegati al seguente link:

https://comune.castelvetrano.tp.it/…/avviso-bonus-figli-202…









Leggi la notizia completa