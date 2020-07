WWF: un minuto di silenzio per Monte Cofano. Evento ad Alcamo, attendendo la schiusa delle uova della Caretta caretta

Domenica 2 agosto il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una giornata/evento dedicata alla natura e all’ambiente ad Alcamo: “Aspettando la schiusa”.

L’occasione è data dalla deposizione delle uova da parte di due tartarughe marine Caretta caretta nella spiaggia di Alcamo marina, in località Battigia il 21 giugno e in località Dune del Calatubo il 14 luglio.

Sono previsti più eventi a cui tutti i cittadini, villeggianti, soci, simpatizzanti e tutte le associazioni locali sono invitati.

Si parte con un’escursione guidata su Monte Bonifato, SIC Natura 2000 e Riserva Naturale Orientata per sensibilizzare i cittadini al rispetto dei boschi, della natura e della biodiversità, e soprattutto per far vedere da vicino gli effetti devastanti degli incendi e la lenta e timida ripresa della natura dopo gli stessi.

Appuntamento ore 10:00 al parcheggio della “Funtanazza” ingresso Riserva Bosco di Alcamo.

