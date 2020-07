Wared, rinviato a data da destinarsi “Discovering Sicily Through Music”, il live in diretta dal Parco Archeologico di Selinute

Il live streaming di domani, 31 luglio, di “DISCOVERING SICILY THROUGH MUSIC”, il progetto del Dj siciliano WARED in diretta dal Parco Archeologico di Selinunte, è rinviato a data da destinarsi per cause di forza maggiore.

“Insieme alla Direzione del Parco Archeologico di Selinunte e all’Assessorato ai Beni Culturali della Sicilia – spiega Wared – stiamo lavorando intensamente per garantire una nuova data che vi annuncerò presto e sarà sicuramente più bello”.

Presto sarà comunicata la nuova data.

“DISCOVERING SICILY THROUGH MUSIC” è il progetto che porta la musica elettronica contemporanea negli scenari naturali più belli ed esclusivi della Sicilia. L’evento è realizzato con il patrocinio gratuito della Regione Sicilia e del Comune di Castelvetrano.

