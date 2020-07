Trapani, il sindaco indagato: “Nessuna assunzione pilotata, sono tranquillo”

La butta sulla “questione meridionale” Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, che questa mattina ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Trapani. L’ipotesi di reato per Tranchida è di falso ideologico e turbata libertà del procedimento. Il sindaco di Trapani con una nota si è detto sereno e sicuro di aver fatto tutto secondo legge. Ecco il suo commento.



In tarda mattinata mi è stato notificato dalla GdF un avviso di conclusione delle indagini e contestale avviso di garanzia.

La Procura della Repubblica mi contesta due presunte ipotesi di reato: falso ideologico e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

I presunti fatti – ipotesi reato s’inquadrano in una più generale e annosa “questione meridionale” che di recente, come nel passato (mi piacerebbe dire che non si debba più ripetere nel futuro) ha …









