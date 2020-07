 Sicindustria Trapani, Vincenzo Mucaria nuovo responsabile dei Giovani Imprenditori

Vincenzo Mucaria, 31 anni, di Trapani, laureato in amministrazione e direzione aziendale, dell’azienda associata Centro di Emodialisi del Dott. Mucaria s.r.l., con interessi anche nel campo del turismo e del marketing, è il nuovo responsabile del gruppo giovani imprenditori di Sicindustria Trapani.

A conferire l’incarico il presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno, che mira così a dare uno slancio all’attività del neo costituito gruppo Giovani con l’obiettivo di far emergere il ruolo fondamentale che i giovani imprenditori assumono nello sviluppo di un territorio, anche dal punto di vista della formazione della nuova classe dirigente.

“Io, così come il papà di Vincenzo, Filippo Mucaria – afferma Bongiorno – ho iniziato la formazione confindustriale partendo proprio dal gruppo Giovani imprenditori, assumendone per un periodo della mia vita la presidenza. È stata un’esperienza che mi ha arricchito …









