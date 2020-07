Sicilia Imprese: start up siciliana Saba Technology a Expo Dubai

Nata a Campobello di Mazara, promuove innovazione ‘green’

REDAZIONE – Sarà l’unica start up siciliana ad essere ospitata all’interno del Padiglione Italia in occasione dell’Expo di Dubai di settembre 2021. Si chiama ‘Saba Technology’ ed è nata a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, con la mission di promuovere l’innovazione ‘green’ in tutti i settori. Il suo fiore all’occhiello è il brevetto del sistema ‘Easy Drop’, una serra interamente pensata e realizzata a Campobello di Mazara. L’impianto, ideato da un pool di giovani ricercatori, si fonda su una tecnologia che consente di recuperare 300 litri di acqua al giorno estraendola dall’umidità dell’aria anche in ambiente desertico utilizzando esclusivamente energia rinnovabile ricavata da pannelli solari. Oltre all’acqua e alla luce, indispensabili …









