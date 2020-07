Salemi, A distanza di mesi parlano i due titolari del Carrefour market

Salemi. Era il 9 giungo scorso quando i carabinieri della stazione di Salemi, dopo aver effettuato un’ispezione, con il personale del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, in un noto supermercato della città, avevano riscontrato delle irregolarità.

Secondo quanto riportato nel comunicato del comando provinciale dei carabinieri di Trapani, oltre ad essere stati trovati dei prodotti alimentari confezionati, posti in commercio nonostante fosse stata superata la data di scadenza, in un’altra area adibita a deposito erano stati rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione.

A pochi mesi di distanza hanno deciso di parlare i due titolari del supermercato in questione, il Carrefour Market. «Non ci stiamo a passare come “avvelenatori” dei nostri clienti» hanno dichiarato. «Ciò che ci preme sottolineare è che i nostri reparti freschi, gastronomia, macelleria e salumeria, …









