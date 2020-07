 Rifiuti, l’assessore Pierobon: nel 2019 ai Comuni siciliani 36 milioni per la differenziata

Nel 2019 i Comuni siciliani hanno incassato 36 milioni e 221 mila euro di corrispettivi come remunerazione per i rifiuti differenziati raccolti, con un aumento del 44,6 per cento rispetto all’anno precedente. Lo comunica l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, sulla base dei dati certificati e diffusi dal Conai, il consorzio nazionale dei produttori di imballaggi.

L’azione del governo Musumeci sul fronte dei rifiuti ha consentito anche di registrare risultati positivi nell’incremento delle varie frazioni merceologiche: la Sicilia è prima in Italia per aumento della raccolta della carta mentre nella plastica, se si escludono le città metropolitane, il dato pro capite è in linea col resto d’Italia.

Migliora dunque il trend della Regione Siciliana e crescono gli introiti. Nel 2018 ai Comuni erano andati 25 milioni mentre nel 2017 erano stati erogati 17 milioni e 390 mila euro. “La crescita della raccolta differenziata è concreta e costante – …









