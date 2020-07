Pontili dello Stagnone, Lo Curto: “C’è il via libera per i fondi stanziati dalla Regione”

Qualche giorno fa sono iniziati i lavori di ripristino dei pontili e del solarium dello Stagnone.

Lavori che ha avviato il Libero Consorzio su sette, tra pontili e solarium, nell’attesa del via libera con la Legge di Stabilità del governo, per i fondi stanziati dalla Regione (100mila euro). Ora c’è la conferma: la somma messa a disposizione dalla Regione, può essere spesa. Lo comunica con una nota la deputata marsalese e capogruppo dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto:

“Finalmente l’area dello Stagnone di Marsala può tornare fruibile grazie allo stanziamento di 100 mila euro che ho voluto fortemente ed è diventato esecutivo con il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di stabilità della Sicilia. La riqualificazione dei 9 pontili e del solarium è già partita in questi giorni con i primi lavori appaltati dal Libero consorzio di Trapani che …









