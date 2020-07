Passerà da Castelvetrano il Giro d’Italia 2020

Giunto alla sua 103° edizione, la corsa rosa del 2020 partirà proprio dalla Sicilia e durante la seconda tappa, quella del 4 ottobre con partenza da Alcamo e destinazione finale Agrigento, i ciclisti attraverseranno il territorio di Castelvetrano. Come è possibile notare dalle immagini rese note dall’organizzazione dell’evento nazionale, infatti, Castelvetrano si trova esattamente al Km 50 della seconda tappa (4 ottobre 2020), nel mezzo tra la vicina Santa ninfa e prima che i ciclisti raggiungano lo svincolo di Menfi per poi dirigersi verso Sciacca.

L’edizione 2020, tra le altre cose, in programma dal 3 ottobre al 25 ottobre, sarà la nona Grande Partenza del giro dalla Sicilia( l’ultima fu nel 2008). La prima tappa, con partenza da Monreale ed arrivo a Palermo sarà una gara a cronometro individuale di circa 16km, poi due tappe miste tra cui la Alcamo- Agrigento (150km) e la Enna – Etna(150 km) …









