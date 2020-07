Nuova Ztl a Trapani. Per il sindaco va tutto bene

Nonostante la nuova Zona a traffico limitato continua a far discutere e a dividere, il sindaco di Trapani difende, a spada tratta, il provvedimento adottato che ha rivoluzionato la zona antica della città.

“La nuova ZTL è l’ occasione per riscoprire il nostro centro storico: parcheggi sicuri ai residenti, attrattive per le famiglie che desiderano fare una passeggiata in sicurezza con i loro bambini, ristoratori ed offerte enogastronomiche di qualità”. Lo dice Giacomo Tranchida, che subito avverte: “Dobbiamo e possiamo fare di più”. E per innalzare il livello di sicurezza si punta a “potenziare la video sorveglianza e l’illuminazione di alcune stradine, individuare gli abusivi e scovare gli incivili che abbandonano rifiuti negli angoli delle strade. Dobbiamo farlo assieme a chi, trapanese nel cuore, ama la propria Città”. Poi una nota polemica: “Mi …









Leggi la notizia completa