Monte Cofano sfregiato. Un incendio devasta la riserva tra Custonaci e San Vito

Era come un vulcano in eruzione. Monte Cofano infiammato, nel suo costone che dà sul mare, sulle frazioni di Makari e Castelluzzo. Da lì gli abitanti della zona per tutta la notte hanno assistito alla devastazione di Monte Cofano.

Un incendio di vaste proporzioni ha irreparabilmente sfregiato uno dei simboli del paesaggio della provincia di Trapani. Quel costone roccioso che si erge e si butta a capofitto sul mare, è stato per tutta la notte violentato dalle fiamme appiccate da criminali.

Il rogo è partito intorno alle dalla Torre della Tonnara. Le fiamme si sono propagate rapidamente raggiungendo la cima della montagna

Il sindaco Giuseppe Morfino parla di “azione criminale”. Il fuoco sarebbe stato appiccato in più punti con l’intento di devastare la Riserva. Per tutta la notte vigili del fuoco, forestale, carabinieri hanno lavorato per spegnere le fiamme. Anche stamane, dall’alba, …









