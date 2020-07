Messina Denaro e le stragi /15. Il tentativo di omicidio di Borsellino a Marsala e il “No” dei boss

Continuiamo anche oggi il nostro approfondimento sulla requisitoria del pm Paci al processo per le stragi che si sta tenendo Caltanissetta. (Qui la prima parte e qui la seconda )

L’odio di Riina e i tentativi di omicidio di Paolo Borsellino . Riina nutre un profondo rancore nei confronti di Borsellino, perché dopo il processo Basile, Riina prova ad avvicinarlo e trova l’impossibilità di contattarlo. Riina diceva ai suoi che era determinato ad ucciderlo: “rumpemuce i corna”. Paolo Borsellino rischia già di morire un paio di volte nel 1988, lo dice Rosario Cangemi, che afferma che ci sono stati dei pedinamenti e che si doveva fare un favore ai Trapanesi, Messina Denaro e Mariano Agate che in quel momento è in carcere. Non è l’unico tentativo di omicidio di Borsellino, un secondo tentativo avviene a Marina Longa, dove Borsellino ha una casa …









