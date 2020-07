Mazara. Domenica 2 Agosto incontro con il regista Paolo Licata  ed il cast del film “Picciridda” 

Domenica due agosto, prima della proiezione del film ‘Picciridda’ sul grande schermo all’aperto al Chiostro del Collegio dei Gesuiti, è in programma l’incontro con il regista Paolo Licata e il cast del film, che è stato premiato al Taormina Film Fest ed ha vinto il “GLOBO D’ORO 2020”, il prestigioso premio assegnato dalla stampa estera, come Migliore opera prima. Il regista incontrerà il pubblico in platea ed introdurrà il film girato a Favignana, tratto dal romanzo di Catena Fiorello.L’ingresso sarà consentito fin dalle ore 20,30 mentre la proiezione si svolgerà alle ore 21,30 (ingresso 4 euro). Il film “Picciridda” è inserito nel cartellone “Cinema Arena Sotto le Stelle”.



Ambientato nell’isola di Favignana degli anni ’60, Picciridda è “Una storia di donne incastonate in una natura impervia, …









