Marsala, tartaruga caretta caretta prova a nidificare in spiaggia

Ieri sera alle ore 22 circa, una tartaruga della specie caretta caretta ha provato a nidificare presso la spiaggia di Torre Sibiliana, a Marsala.

L’esemplare è uscito dal mare, ha percorso un tratto di sabbia prospiciente il Lido Maracaibbo per poi fare ritorno in acqua. L’esemplare di notevoli dimensioni è stato visto da coloro che si trovavano in quel momento al lido e che hanno assistito stupefatti all’evento. Avvertita la Capitaneria di porto, sul posto interveniva il WWF network tartarughe marine per documentare l’accaduto.

Non si esclude che nei prossimi giorni la tartaruga possa riprovarci, si invitano i cittadini che si trovassero difronte tale evento a non intervenire lasciando che lo stesso giunga a conclusione e ad avvertire subito la Capitaneria di Porto. Il luogo si trova a circa 500m dal punto dove era stato deposto un nido nel 2018.









