Marsala 2020: tra passi indietro, nuovi candidati e una città che attende progetti e proposte

Marsala 2020, è tramontata definitivamente la candidatura a sindaca di Andreana Patti. Sabato 25 luglio il sindaco uscente, già segretario comunale del partito democratico della sinistra già presidente del consiglio comunale di Marsala, già segretario comunale del PD, si è ricandidato a primo cittadino.

Nella serata dello stesso giorno il comunicato della Patti che annunciava il suo ritiro d’aspirante abitante di via Garibaldi. È stato insinuato che l’assessore di Trapani fosse la “longa manus” di Giacomo Tranchida su Lilibauem. La Patti a mio avviso non è manipolabile. La Dottoressa in tempi non sospetti aveva dato la sua disponibilità, a condizione che ci fosse stata unità d’intenti ed esprimendo una sola candidatura nell’area di centro sinistra. La ricandidatura di Alberto Di Girolamo, legittima, ha fatto venire meno la “conditio sine qua non”.

Intervenendo nella conferenza stampa del primo cittadino, ho fatto notare l’importanza nella composizione delle liste …









