L’incendio della Riserva di Monte Cofano. Palmeri (Attiva Sicilia) : “Quando capirà il Governo che serve la video sorveglianza?”

Valentina Palmeri“Non nego che sono arrabbiata e delusa nel vedere una delle località più suggestive della nostra provincia violentata in questa maniera per subdole motivazioni o interessi umani. Ho chiamato io stessa la Forestale per sincerarmi della gravità della situazione. Quando parliamo e nel ruolo di deputati chiediamo al nostro Governo ‘programmazione’ lo facciamo perché tutti ormai abbiamo una conoscenza storica sul ripetersi a cadenza quasi annuale di questi tristi eventi, sempre nelle stesse modalità e sempre negli stessi luoghi. Programmazione è l’imperativo alla base della prevenzione, è anticipare le mosse di chi potrebbe avere qualche brutta intenzione, soprattutto nei giorni più a rischio” a dichiararlo è la deputata all’Ars di Attiva Sicilia Valentina Palmeri.

Appena due settimane fa, l’on. Valentina Palmeri si era recata per un sopralluogo alla …









Leggi la notizia completa