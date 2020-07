[Libri] Mazara. Incontro al Palazzo di Città con Rossella Occhipinti, autrice del romanzo “‘I fell in Lovendon- Come innamorarsi a Londra”

“Esprimiamo i complimenti ed il compiacimento dell’amministrazione comunale alla nostra concittadina Rossella Occhipinti autrice del romanzo ‘I fell in Lovendon- Come innamorarsi a Londra”. Insegnante di lingua e letteratura inglese e francese, poliglotta, Rossella Occhipinti nonostante la giovane età vanta una qualificata esperienza internazionale a bordo delle navi Costa Crociere ed è pertanto una cittadina del mondo che ci auguriamo possa essere anche un’ambasciatrice della cultura e delle attrattive della sua e della nostra Mazara del Vallo”.

Lo ha detto il vice sindaco Vito Billardello accogliendo al Palazzo di Città la scrittrice mazarese Rossella Occhipinti, reduce dalla presentazione avvenuta ieri del suo primo romanzo ‘I fell in Lovendon- Come innamorarsi a Londra”, edito da Pluriversum Edizioni di Ferrara.

Nel corso del cordiale incontro la giovane scrittrice mazarese ha ringraziato il vice sindaco per l’accoglienza, donando …









