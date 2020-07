L’elzeviro di Bonagiuso: Lei non sa chi sono io e la munnizza

Sono di queste ore le vibranti dichiarazioni del sindaco Enzo Alfano, in merito alla gestione – per così dire – dei rifiuti da parte di “alcuni notabili” di “alcune ville” che da Triscina e da Selinunte non solo non conferirebbero in modo corretto (il condizionale in questi casi è sempre un obbligo) ma che addirittura ricorrerebbero ad intimidazioni nei confronti degli operatori ecologici tramite la più classica delle frasi: “lei non sa chi sono io”.

Si tratta, scavando tra le dichiarazioni e gli articoli di stampa, nientedimeno, che di membri della pubblica amministrazione i quali, di fronte all’evidenza di uno o più sacchetti di differenziata mal differenziata, avrebbero preteso lo stesso il ritiro del rifiuto minacciando l’operatore ecologico tramite il più classico degli principi di autorità.

Ma sembra che stavolta il lavoratore non si sia …









Leggi la notizia completa