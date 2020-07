Inchiesta Erice, annullato il divieto di dimora a Massimo Toscano

Il tribunale del riesame di Palermo ha annullato il divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice per Massimo Toscano Pecorella, il consigliere comunale di Trapani indagato nell’inchiesta sul caso dei parcheggi ad Erice.

Per la sorella, Daniela Toscano, sindaca di Erice, resta invariata invece la misura del divieto di dimora a Trapani ed Erice, la sua posizione però deve essere ancora esaminata.

Daniela e Massimo Toscano sono stati sospesi dai rispettivi ruoli istituzionali in seguito alla notifica della misura cautelare.

I giudici del riesame hanno invece confermato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa per Francesco Paolo Rallo, marito di Daniela Toscano, che avrebbe minacciato e ingiuriato diverse volte l’imprenditore Riccardo Agliano che denunciò le condotte della sindaca sulla questione dei parcheggi.

Intanto la procura di Trapani ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini per alcuni dei coinvolti









