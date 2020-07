IN SCENA/ESTATE – PAROLE E SASSI

IN SCENA/ESTATE, la rassegna di teatro per l’infanzia che accompagnerà l’estate dei bambini di Mazara del Vallo, giunge al suo terzo appuntamento con PAROLE E SASSI, la storia di Antigone in un Racconto- Laboratorio per le nuove generazioni, con Simona Malato, una Produzione Collettivo Progetto Antigone. Lo spettacolo che si terrà venerdì 31 luglio, alle ore 18.30, presso l’Atrio di Santa Caterina, in via Santa Caterina 1, è adatto ai bambini dagli 8 ai 14 anni, ad adulti, insegnanti, operatori culturali, genitori, nonni.



Parole e Sassi è un lavoro autoprodotto dal Collettivo Progetto Antigone. Nel Racconto la Narratrice, per la Sicilia Simona Malato, racconta la storia di Antigone. Tutto si compie come in un rito, attraverso un testo accompagnato dall’uso di sassi-personaggio e una partitura gestuale fissa.



