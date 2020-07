“Erice Estate 2020”, venerdì 31 luglio andrà in scena “L’ATTIMO PRIMA”

Brevi storie danzate con SILVIA GIUFFRÉ, coreografia e danza e GIUSEPPE RIZZO, musiche originali live electronics.

La rassegna “Ericestate” è organizzata dagli Amici della Musica di Trapani in collaborazione con il Comune di Erice, la Fondazione Ettore Majorana, la Casa Editrice “Il Cigno” – Roma, Fratelli Zichichi, l’ ICIT-Istituto di Cultura Italo Tedesco – Trapani, il Goethe Institut.

BIGLIETTI

intero 7,00 euro

ridotto 5,00 euro

Ridotto: Abbonati Stagione Concertistica 2019-2020 -studenti fino a 24 anni, possessori Diamond Card, Associazione 50&Più, Soci Associazione Amici della Musica- Calatafimi Segesta).

ACQUISTO

• on line sul sito www.amicidellamusicatrapani.it

• presso la chiesa di Sant’Alberto in via Garibaldi -Trapani, dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 della mattina della manifestazione.

PRENOTAZIONE

• inviando un messaggio su WHATSAPP fino alle ore 12.00 del giorno del concerto al +393494764193

