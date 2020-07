Erice, concesso patrocinio gratuito per le riprese della fiction RAI “Makari”

La Giunta Municipale, con delibera n.113 del 27/07/2020, ha concesso il patrocinio gratuito per le riprese televisive della serie “Makari”, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, che partiranno ad agosto, dando dunque seguito all’istanza presentata dalla Palomar, società impegnata nel campo delle fiction per le maggiori emittenti nazionali (tra cui “Il Commissario Montalbano”). Alcune riprese cinematografiche, infatti, riguarderanno proprio il territorio ericino e, in particolare, scorci del monte Erice, le spiagge e la pineta, diverse altre location del Comune.

«Riteniamo si tratti di un’iniziativa di elevata qualità che va nella stessa direzione dei programmi dell’Amministrazione Comunale, cioè quelli di sviluppo della vocazione culturale e turistica di Erice – sottolinea l’assessore Rossella Cosentino -. Le immagini diffuse su scala nazionale contribuiranno infatti senza alcun dubbio alla promozione turistica del nostro territorio comunale, dando lustro alle nostre …









Leggi la notizia completa