Ecco come potrebbe essere oggi Denise Pipitone. Il nuovo identikit

A quasi 16 anni dalla scomparsa un nuovi identikit su come potrebbe essere oggi Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo il primo settembre 2004, quando non aveva ancora compiuto 4 anni.

Il nuovo identikit è stato commissionato dalla procura di Marsala ai Ris dei Carabinieri ed effettiato attraverso l'”age progression”. Una stima di invecchiamento che permette di ricostruire come potrebbe essere oggi, a 20 anni, Denise Pipitone.

Nel corso di questi anni le ricerche della “piccola” Denise, nonostante le tante segnalazioni arrivate, non hanno dato l’esito sperato.

Dopo tutti questi anni, i processi, i genitori di Denise non hanno mai perso le speranze di ritrovare viva la figlia.









