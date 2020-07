La positività della donna al virus è stata scoperta in occasione del ricovero in una struttura ospedaliera. La 60enne, come da prassi, è stata sottoposta al tampone. Adesso di trova in quarantena.

L’articolo Covid19 Sicilia, positiva una donna di Partanna rientrata da Panama sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa