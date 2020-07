Coronavirus, contagi in doppia cifra in Sicilia. Migranti, il Viminale: “Situazione senza precedenti”

Ancora numeri in doppia cifra per i nuovi contagi in Sicilia. Sono 18 i nuovi positivi nell’Isola nelle ultime 24 ore. L’aumento dei positivi in parte, come successo negli ultimi giorni, è legato ai contagi dei migranti sbarcati in Sicilia.

I dati regionali – Le nuove positività riscontrate sono 7 a Catania (la provincia che desta più preoccupazioni), 6 a Ragusa (nel centro d’accoglienza a Pozzallo), 4 a Messina e 1 a Trapani. Salgono a 31 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 193 in isolamento domiciliare: 224 gli attuali positivi al Covid.

Aumentano a cinque i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Si registra, infatti, un nuovo caso positivo a Partanna. Si tratta di una donna sessantenne che è rientrata nel Comune della Valle del Belice, lo scorso 11 luglio, da Panama. La donna si trova in quarantena ed è asintomatica. Per quanto riguarda gli altri casi, sempre positivo il marittimo di Mazara del …









Leggi la notizia completa