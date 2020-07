Alcamo, il consiglio comunale ha approvato il Dup e il bilancio

Il Consiglio Comunale presieduto da Baldo Mancuso ha approvato nella sedute pomeridiane del 27 e 28 Luglio, presso il Centro Congressi Marconi, sia il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 che il Bilancio di Previsione 2020.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “quest’anno abbiamo messo su a causa del Covid, una programmazione per l’emergenza, assicurando al Comune lo strumento contabile per garantire ai cittadini i servizi essenziali. Lavoreremo per la prossima programmazione con l’auspicio che sia il Governo Regionale che quello Nazionale diano gli aiuti promessi per ripartire con i progetti già in corso”.

E l’assessore all’economia Fabio Butera “Il primo semestre del 2020 è stato interessato da una grave emergenza sanitaria che ha costretto tutta la macchina amministrativa a lavorare in condizioni molto diverse da quelle usuali e, soprattutto che ha portato a rivedere i programmi per gli anni 2020-2022 in maniera …









