 Al via il primo agosto il Mazara Food Fest 2020, il Festival del cibo del Mediterraneo 

Il cous cous e il gambero rosso. Sono i principali protagonisti dell’edizione 2020 del Mazara Food Fest, il festival dedicato ai piatti della tradizione gastronomica locale che, quest’anno, si terrà dal 1° al 16 agosto nella splendida cornice del lungomare San Vito di Mazara del Vallo.

Un appuntamento ormai fisso cui i mazaresi sono affezionati da circa venti anni, e che, ogni anno, porta in città turisti e visitatori.

“Non potevamo mancare anche quest’anno. Ci siamo attivati affinché l’evento avvenga in sicurezza, nel rispetto di tutte le misure anticovid19 previste dalla normativa odierna- spiega Sergio Abbate, del Vanilla Group, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune- Il turismo, per ripartire, ha bisogno anche della “spinta” di manifestazioni come questa”.

Due le serate dedicate al “Cous cous in tour al rosso di Mazara”, …









