A Marsala un tavolo tecnico sulla scuola e il rientro in sicurezza

Pianificare il rientro a scuola in sicurezza, attuando le misure di contenimento del contagio. Di questo e di altro ancora si è discusso a Marsala nel corso di un tavolo tecnico promosso dall’Amministrazione comunale.

Presenti il sindaco Alberto Di Girolamo e l’assessore alla Pubblica istruzione Anna Maria Angileri, all’incontro hanno preso parte il rappresentante del Servizio Igiene Asp Orazio Mistretta e la dirigente di “Marsala Schola” Maria Celona, nonchè i funzionari comunale O. Reina, G. Giacalone e A. Putaggio.

Il Comune di Marsala ha ottenuto 520 mila euro – Fondi Strutturali Europei – che il Ministero dell’Istruzione, a causa dell’emergenza sanitaria, ha assegnato alle Scuole per interventi volti ad adeguare spazi e aule. Da qui l’invito dell’Amministrazione comunale ai dirigenti scolastici al fine di effettuare una ricognizione di aree e arredi, comunicando le loro necessità per l’avvio della didattica in sicurezza, sia per …









