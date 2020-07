A Marsala presentati i progetti di Social Housing ad Amabilina

Si è svolto presso la sala conferenze del Monumento ai Mille, l’incontro relativo al progetto “Amabilina Social Housing”, volto alla riqualificazione edilizia di un’area del quartiere marsalese.

Si è trattato di un’importante occasione per aggiornare i presenti sulle fasi di avvio del progetto – realizzato da IACP Trapani e Comune di Marsala in attuazione del PO FESR 2014/2020, azione 9.4.1 – che prevede la realizzazione di alcuni alloggi sociali e di importanti servizi alla cittadinanza come un poliambulatorio, un auditorium, una palestra, una biblioteca condivisa, aree verdi e orti comuni.

“Sono state tante le professionalità impegnate in questo progetto e finalmente siamo ad un punto di svolta: i lavori, finanziati per un importo di circa 2 milioni di euro, sono stati affidati (all’impresa Fenix Consorzio Stabile – Castrogiovanni srl, ndr) e siamo in fase di avvio – ha dichiarato il Commissario Straordinario dello IACP di Trapani Fabrizio Pandolfo – si …









Leggi la notizia completa