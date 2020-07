Vita, Bonus da 1.000 euro per la nascita di un figlio. Come e chi può presentare domanda

Vita. Anche per il 2020 l’Assessorato Regionale della Famiglia ha previsto l’erogazione di un contributo economico pari a 1.000 euro, nei confronti delle famiglie meno abbienti, per la nascita di un figlio.

Per poter possono presentare la domanda è necessario che i richiedenti posseggano i seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana o comunitaria; in caso di soggetto extracomunitario quest’ultimo dovrà essere titolare di un regolare permesso di soggiorno;

• Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

• Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

• Indicatore I.S. E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3 mila euro.

La domanda dovrà essere redatta su specifico schema già predisposto dall’ …









