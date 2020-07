Un incendio devasta la Riserva di Monte Cofano 

23,15 – E’ devastante l’incendio che questa sera ha colpito uno dei patrimoni ambientali della provincia di Trapani, la Riserva di Monte Cofano. La montagna, come si vede nelle foto, è avvolta dal fuoco, in una serata d’estate tranquilla e senza vento.

22,25 – Un incendio è divampato, questa sera, nella Riserva di Monte Cofano, vicino San Vito Lo Capo.

Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco. Danni ancora, da quantificare. Da accertare anche la natura del rogo che, molto probabilmente, è stato appiccato dalla mano di un piromane, visto che non c’è assolutamente vento, di notte e dalla parte di Makari. Uno scempio e danni irreparabili.



Sull’incendo a Monte Cofano c’è l’intervento del sindaco di Custonaci sulla pagina Facebook del Comune: “Monte Cofano in fiamme, una vasta porzione della montagna. L’incendio è partito dalla Torre della tonnara ma ha rapidamente raggiunto la …









