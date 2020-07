Trapani, ritorna la rassegna letteraria Trapanincontra

Ritorna domenica 2 agosto alle 21,15 alla Casina delle Palme di Trapani con la presentazione del libro di Marcello Sorgi “Presunto colpevole” Trapanincontra, la rassegna letteraria curata dallo scrittore Giacomo Pilati, giunta quest’anno alla seconda edizione, interrotta dall’emergenza Covid lo scorso febbraio dopo gli appuntamenti con Dacia Maraini e Simonetta Agnello Hornby. Dopo Sorgi, il 5 agosto Nino Rallo racconterà il best seller “Usanza di mare”; il 23 agosto protagonista sarà Giuseppina Torregossa e il suo ultimo libro “Il sanguinaccio dell’Immacolata”. La manifestazione organizzata dalla Biblioteca Fardelliana, dal Comune di Trapani, dall’azienda dei trasporti Atm, in collaborazione con il Luglio musicale, il Rotary e un gruppo di sponsor tecnici (Serisso 47, Cantina Siciliana, La Gancia, Trapani Tourism).

Ecco il programma della manifestazione:

2 agosto Casina delle Palme

ore 21.15

Marcello Sorgi

Segue da oltre trent´anni la politica italiana. Scrive per «La Stampa», giornale che ha diretto per …









Leggi la notizia completa