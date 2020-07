Trapani. Il rave party illegale a Kinisia. 103 persone denunciate

Avevano organizzato una festa a base di musica, alcool e droga, ma il rave party è stato interrotto dall’intervento dei carabinieri di Trapani, con il supporto del 12’ reggimento “Sicilia” di Palermo e degli agenti di polizia del Reparto mobile.

Il rave era stato organizzato nella zona di Kinisa. Identificati tutti i presenti per 103 di loro, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, provenienti da ogni parte d’Italia, è scattata la denuncia per il reato di invasione di terreni.

E sempre i carabinieri di Trapani hanno arrestato, in altre due operazioni antidroga, Vincenzo Ferrante di 34 anni che è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana e Giuseppe Rinaudo di 30 anni. Quest’ultimo nella sua abitazione deteneva 18 dosi di crack, nonché cocaina e marijuana.









Leggi la notizia completa