Tragedia a Pantelleria, turista milanese ha un malore in barca e muore

Una donna milanese in vacanza a Pantelleria è morta a seguito di un malore mentre si trovava in barca.

La donna, in vacanza nell’Isola, durante una gita in barca ha avuto un malore con arresto cardiaco. Soccorsa dal 118 è stata sottoposta a rianimazione cardiopolmonare con ripresa dell’attività cardiaca. E’ stata immediatamente intubata e sottoposta alle procedure di emodinamica, successivamente trasferita in Rianimazione nel presidio ospedaliero trapanese dove a causa di un’emorragia è andata in morte cerebrale.

La famiglia ha dato il consenso all’espianto e così sono stati prelevati fegato e reni. Ad eseguire l’intervento sono stati i chirurghi dell’Ismett di Palermo con il supporto di un’equipe locale di sala operatoria, Anestesia e Rianimazione.









