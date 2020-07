Tornano i grandi concerti allo stadio Massimino di Cibali con il tour 2021 di Tiziano Ferro

A distanza di 7 anni dall’ultimo evento tornano i grandi concerti allo stadio “Angelo Massimino” di Cibali con il tour di Tiziano Ferro che approderà a Catania il 3 luglio del 2021.

L’Amministrazione comunale ha ufficializzato la data insieme con gli organizzatori di Musica da Bere Srl.Il ritorno dei grandi concerti al Cibali è un obiettivo perseguito da tempo dall’amministrazione comunale, che lo scorso febbraio su proposta dell’assessore Sergio Parisi ha deliberato la rimodulazione dei costi per lo svolgimento delle grandi manifestazioni musicali. Un progetto promosso nei mesi scorsi dalla giunta presieduta da Salvo Pogliese, che debutta con un artista del calibro di Tiziano Ferro che trasferisce da Messina a Catania l’unico appuntamento musicale per Sicilia e Calabria, con importanti ricadute economiche per la città.“La data del tour negli stadi di Tiziano Ferro – sottolinea Carmelo …









Leggi la notizia completa