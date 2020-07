Tennis Club Castelvetrano batte Petrosino e vola ai Play Off promozione

Domenica scorsa, nel Campionato di D1 Maschile, la formazione di punta del ns. sodalizio ha conseguito, in casa, una netta vittoria a spese del “CT Petrosino”, staccando il pass per i play off promozione, che si disputeranno il 2 ed il 9 di Agosto pp.vv.

I nostri ragazzi hanno prevalso in tutti e quattro gli incontri in programma, di cui riportiamo lo “ score”:



Singolari

Giacalone Flavio (TC Castelvetrano) b De Vita Alessandro (Petrosino)

64 63

Giammarinaro Claudio (TC Castelvetrano) b Emmolo Vito (Petrosino)

63 60

Grillo Daniele (TC Castelvetrano) b Marchello Giulio (Petrosino)

60 61





Doppio

Ezecchia Davide / Scimemi Gabriele(TC Castelvetrano) battono

De Vita A. / Emmolo V. (Petrosino

10 ritirati





Il CT Petrosino, era sicuramente l’avversaria più’ accreditata nella corsa ai play off per la promozione in Serie “ …









