Sicilia, sbarco di migranti a Marina di Ragusa. Il video

Un video che riprende una quarantina di migranti appena sbarcati da una piccola imbarcazione sulla spiaggia di Caucana, a Marina di Ragusa. Scene non nuove, a cui siamo abituati, specie in questo periodo.

Ma l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non perde certo l’occasione per pubblicare il filmato sul suo profilo twitter e definire il governo “complice” degli sbarchi.

Una buona parte dei migranti sbarcati sono stati bloccati dalle forze dell’ordine, altri, invece, sono riusciti a fuggire e a far perdere le loro tracce.









Leggi la notizia completa