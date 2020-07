A Palermo una bambina di due anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente domestico.

La bimba era in braccio ad un parente, quando per gioco è stata lanciata in aria, finendo, purtroppo, contro le pale di un ventilatore al tetto, in quel momento acceso.

La piccola è stata trasportata all’ospedale Di Cristina, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa. Ora si trova ricoverata in terapia intensiva.











