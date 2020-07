Sbarco di migranti nel ragusano, il sindaco: “Fatto grave” – VIDEO

Sbarco autonomo questa mattina nel Ragusano, tra Caucana e Casuzze. Si tratta di un piccolo peschereccio di legno di una decina di metri, con una cabina al centro. Dalla imbarcazione sono scesi una quarantina di migranti, a pochi metri dalla battigia, in acque basse.

I migranti si sono dileguati a piedi ma sono stati rintracciati dalle forze polizia che erano state allertate. Intanto arrivano segnalazioni dai cittadini per avvistamenti in zona.

Il Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì a seguito dello sbarco ha dichiarato: “Ciò che è accaduto stamattina, con lo sbarco di circa 40 migranti, tutti fermati e identificati, direttamente su una spiaggia a pochi chilometri dal nostro territorio, è un fatto grave”.

Il primo cittadino ha aggiunto: “Non è ammissibile l’assenza di un controllo capillare delle nostre acque, specie in un momento in cui sono stati riscontrati diversi casi di positività al …









