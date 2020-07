Paceco, completati i lavori nelle vie Rocco Pirri e Torre Arsa

Sono stati completati oggi i “lavori per il miglioramento della sicurezza ai fini della viabilità” della via Rocco Pirri, nei pressi della chiesa Regina Pacis.

Lo comunica l’Amministrazione comunale di Paceco, precisando che gli stessi interventi sono stati estesi anche alla perpendicolare Via Torre Arsa, nel tratto terminale a partire dall’incrocio con la via Onofrio De Luca).

I lavori, avviati lo scorso febbraio e poi temporaneamente sospesi a causa del Covid-19, sono stati eseguiti dall’impresa “Pitagora Srl” con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che aveva vinto l’appalto per la sistemazione della via Pirri, per un importo netto di 27.538,38 euro dopo un ribasso del 35,87 % sulla base d’asta.

“Impiegando le somme a disposizione dell’Amministrazione, il miglioramento della viabilità ai fini della sicurezza stradale è stato esteso anche alla via Torre Arsa, …









