Oggi Selinunte a “Uno Mattina”, il VIDEO

E’ andato in onda oggi, 29 luglio, sul noto programma Rai “Uno Mattina”, un servizio sul Parco Archeologico di Selinunte. Nel servizio realizzato dal giornalista Paolo di Giannantonio, sono state mostrate le bellezze del Parco che, con i suoi 270 ettari, si conferma al grande pubblico come il più grande d’Europa.

Come riportato nel servizio, Selinunte, la colonia greca più occidentale della Sicilia, era una città imponente dedita ai commerci e nei suoi 250 anni di crescita è riuscita ad espandersi fino a contare circa 100 mila abitanti. Molti reperti dell’antichità sono stati trafugati dai cosiddetti tombaroli, ma come precisa Giannantonio: «a Selinunte c’è molto altro ancora da scoprire». Ha preso parte alla trasmissione televisiva in diretta anche il Direttore del Parco, l’Architetto Bernardo Agrò.

Ecco il VIDEO estratto della puntata andata in onda:

