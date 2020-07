Mazara, il presidente del consiglio Gancitano sollecita l’Asp sulla carenza di organico in ospedale

I problemi di organico del personale sanitario nel punto nascite e nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Mazara del Vallo, sono al centro di una nota del presidente del consiglio comunale di Mazara, Vito Gancitano, che annuncia una incontro con la direzion dell’Asp di Trapani.

“Come ogni anno si ripropone anche in questa calda estate il problema delle carenze di organico all’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo – si legge nella nota di Gancitano -. Con alcuni interventi e la disponibilità dei vertici dell’Asp siamo riusciti in passato ad evitare la chiusura del punto nascita di Mazara del Vallo, ma ci giunge notizia che potrebbe ripresentarsi un nuovo problema”.

“Chiediamo ai vertici dell’Asp di Trapani di scongiurare una eventuale chiusura anche momentanea del punto nascita per carenza di medici, mettendo in campo risorse e programmazione. Il problema si …









