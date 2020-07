Marsala, scrive l’Enel sulla mancanza di energia elettrica in zona Signorino 

Dopo la denuncia del nostro lettore Paolo, sui disagi dovuti alla continua mancanza di energia elettrica, che diversi abitanti e operatori turistici vivono in contrada Fossarunza e in particolare in zona Signorino, ci scrive l’Enel per dire che l’azienda sta già lavorando per migliorare la qualità del servizio elettrico, non solo nella zona interessata ma su tutto il territorio di Marsala.

“Come già anticipato circa un mese fa, – si legge in una nota dell’azienda – durante un incontro con il Sindaco Alberto Di Girolamo, l’azienda ha già pianificato una serie di interventi e di investimenti che consentiranno di innovare e potenziare le infrastrutture elettriche presenti nel territorio. In particolare, nella zona Signorino sono già in corso dei lavori il cui completamento, previsto per il prossimo venerdì, consentirà di migliorare sensibilmente la qualità del servizio …









Leggi la notizia completa