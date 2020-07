Mafia. Rilievi della difesa fanno slittare sentenza nel processo a Matteo Tamburello

Colpo a sorpresa, in Tribunale, a Marsala, nell’udienza che doveva essere l’atto finale nel processo al 57enne presunto boss mafioso mazarese Matteo Tamburello, accusato di associazione mafiosa e di violazione della sorveglianza speciale.

E per il quale il pm della Dda Pierangelo Padova ha invocato la condanna a 20 anni di carcere. A sorpresa, però, i rilievi mossi dall’avvocato difensore Luigi Pipitone nel corso del processo e soprattutto dell’arringa finale hanno avuto l’effetto di spingere i giudici a decidere di procedere ad ulteriori accertamenti (“integrazioni probatorie”) sui alcuni punti. Cinque, in particolare, quelli ritenuti “assolutamente” necessari “ai fini di una corretta decisione”. Anche perché il pm della Dda Pierangelo Padova per l’imputato ha invocato una condanna piuttosto severa: venti anni di carcere. Il Tribunale (presidente del collegio: Vito Marcello Saladino, …









Leggi la notizia completa