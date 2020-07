Laura Bergonzi alla guida dell’Ufficio scolastico di Trapani

E’ stato nominato il nuovo Direttore dell’Ambito territoriale di Trapani dell’Ufficio Scolastico, quello che un tempo veniva chiamato Provveditore agli Studi, si chiama Laura Bergonzi e vine dall’Ufficio Scolastico del Piemonte. La neo dirigente prende il posto della reggente Fiorella Palumbo.



“Il nostro auspicio – dichiara Giuseppe Termini segretario generale della Uil Scuola Trapani – è quello di poter instaurare sin da subito un proficuo rapporto di collaborazione, improntato a confronto e dialogo costruttivo, che ci permetta di raggiungere obiettivi di crescita sempre migliori nell’ambito delle nostre relative attività, anche in considerazione delle contesto del tutto inedito con cui si appresta ad aprirsi il nuovo anno scolastico, durante il quale dovranno essere messe in campo le misure per contrastare la diffusione del Covid”.









