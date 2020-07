 La fede nell’era dei nativi digitali

In un mondo dove ormai i giovani sono continuamente al cellulare è difficile non adeguarsi alla massa,scegliendo di dedicare un’ora della domenica per la Santa Messa,un’ora in cui ci si isola dal mondo digitale e si crea un rapporto tra battezzato e Gesu’ che ha istituito il Sacramento dell’Eucarestia.

Oggi essere “social”, ricevere tanti “like” diventa un presupposto fondamentale nella vita di tutti i giorni dimenticando cosi’ i rapporti umani tra persone e preferendo un rapporto virtuale,non considerando che la dimensione dell’incontro e della preghiera comunitaria è uno degli aspetti principali della Messa della Chiesa Cattolica. Essere dei fedeli praticanti diventa agli occhi degli utilizzatori dei social e quindi dei millennial qualcosa da “sfigati”, l’incontro con Dio viene visto come qualcosa di lontano e distaccato dal giovane e dalla realtà quotidiana, a detta di molti tale incontro è da “vecchi”.Capita spesso infatti che farsi il …









