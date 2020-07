Isernia. Sequestro amministrativo di 5 automezzi privi di copertura assicurativa. 

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed al rispetto delle norme sancite dal Codice della Strada, i militari del Sezione Radiomobile della Compagnia di Isernia, nel corso di specifiche verifiche hanno individuato, in un popoloso quartiere della città, nr. 5 automezzi privi della copertura assicurativa, scaduta da tempo. Tale deprecabile fenomeno è vieppiù posto sotto la lente di ingrandimento da parte dell’Arma se si considera che spesso, eventi di pirateria stradale, vengano attuati proprio per la mancanza di copertura assicurativa.

I militari, dopo aver identificato i proprietari, collaborati da personale dato in rinforzo dalla Compagnia, hanno proceduto alle formalità di rito sottoponendo i mezzi, così come disposto dall’art. 193 co. 2 del Codice della Strada, al sequestro amministrativo con contestuale affidamento degli stessi a ditta autorizzata, il cui responsabile, designato custode acquirente, ha …









